Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка. Зауважимо, про готовність військ Північної Кореї раніше попереджав і Пентагон.
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Що зараз відбувається у Курській області
Андрій Коваленко наголосив, що наразі не варто перебільшувати ситуацію з військами КНДР у Курській області. Він зауважив, що їх готували для введення у бій у якості піхоти у російських підрозділах виключно для кількості. Їх підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.
Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже, як і всі,
– зазначив він.
Очільник ЦПД додав, що більш точна інформація про їх можливу участь в боях буде згодом.
Зауважимо, у ГУР 14 грудня повідомили, що північнокорейських солдат вже скоро можуть залучити до бойових дій. Нещодавно вони отримали додаткові запаси продовольства, а також отримали наказ увійти у взаємодію з російськими підрозділами, які ведуть бої на Курському напрямку.