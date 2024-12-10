Радше за все це "плата" за залучення солдатів до бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Aviation Week та Defense Express.

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Що Росія могла дати КНДР

Адмірал Семюель Папаро, командувач Індійсько-тихоокеанським командуванням США, заявив 7 грудня, що Росія досягла домовленості з Північною Кореєю про відправку винищувачів МіГ-29 і Су-27. На його думку, війська КНДР наразі не беруть участі у війні, але перебувають у зоні бойових дій.

Командувач також припускає, що окрім літаків КНДР, радше за все, прагне отримати додаткові можливості. Зокрема, за його словами, йдеться про технології балістичних ракет, особливо апарати з функцією повернення, а також нові технології підводних човнів і засоби протиповітряної оборони.

Як нагадують у Defense Express, раніше повідомлялося, що Москва може надати Пхеньяну літаки Су-35, оскільки диктатор Кім Чен Ин відвідував авіазавод в Комсомольску-на-Амурі, де їх виготовляють. На думку фахівців, надання МіГ-29 та Су-27 є безперечним посилення для Північної Кореї.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі КНДР володіє лише 18 МіГ-29 та 34 Су-25. За даними Defense Express, ці винищувачі Пхеньян отримав ще у 1980-х роках від СРСР. Зараз же КНДР, за словами експертів, може мати півсотні МіГ-23, до 200 МіГ-21 та до 200 МіГ-17 та МіГ-19.

Військовий портал наголошує, що зараз важливо те, скільки саме літаків КНДР може отримати від Росії. На початку 2024 року Росія у своєму розпорядженні мала 70 МіГ-29/МіГ-29УБ радянського зразка, а також щонайменше 14 модернізованих МіГ-29СМТ та два МіГ-29УБТ.

Окрім вищезгаданого, у ворога було 12 літаків Су-27 та 18 Су-27УБ, 47 літаків варіанту Су-27СМ та 24 Су-27СМ3. Російська морська авіація також має в базовому варіанті 18 Су-27. Тож точна кількість запланованих до передачі літаків визначатиме рівень технологічних напрацювань, якими ворог здатен поділитися з КНДР.

До слова, за даними BBC, з березня 2024 року Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу, попри санкції ООН. Про це стало відомо за результатами аналізу супутникових знімків, проведеного некомерційною дослідницькою групою Open Source Centre.