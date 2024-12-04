Россия продолжает процесс развертывания северокорейского контингента. Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины, сообщает 24 Канал.

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Северные корейцы в Курской области не доедают

Военнослужащие КНДР, размещенные в Курской области, жалуются на недостаточный объем предоставляемой пищи. Для решения проблемы Россия направила генерал-майора Мевлютова, заместителя командующего по ресурсному обеспечению Ленинградского военного округа.

Генерал распорядился выдать северным корейцам индивидуальные пайки из продовольственных запасов российской 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Государство-агрессор продолжает развертывание северокорейских войск. Солдат из состава 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях на Курщине - 22 мотострелкового полка, 810 отдельной бригады морской пехоты и упомянутой выше 11 одшбр.

Ранее в ГУР рассказали подробности вовлечения военных КНДР в войну с Украиной. Северокорейские военные могут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, России, или находиться в оперативном резерве.