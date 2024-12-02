Вероятно, северокорейскими военными в России руководят три генерала, их максимально охраняют и прячут от всех. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью Радио Свобода, передает 24 Канал.

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Как участие солдат КНДР повлияет на войну в Украине

Черняк говорит, что северокорейские генералы находятся в закрытых лагерях и для них проводится подготовка. Кроме этого, на территории России уже есть около 11 тысяч военных КНДР. По мнению представителя ГУР, они представляют опасность не только для Украины.

Он отметил, что пока неизвестно, в какой роли северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях, но эти солдаты останутся живыми и вернутся на территорию Северной Кореи. По словам Черняка, это уже будут люди, которые обучены правилам современной войны.

Представитель украинской разведки также добавил, что на полигонах в Курской области северокорейские военнослужащие проходят не только общую военную подготовку, но и специфическую. В частности, их учат быть операторами БПЛА.

Черняк отметил, что сейчас в оперативном резерве есть девять тысяч военных КНДР, еще две тысячи солдат переданы в боевые подразделения. По данным представителя ГУР, их направили в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск. Черняк считает, что есть три варианта развития событий.

Здесь есть три варианта развития событий. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины. Или они будут участвовать в активных боевых действиях на территории России, на территории Курщины. Или они останутся в оперативном резерве на второй линии обороны,

– говорит Черняк.

По его словам, последний вариант тоже опасен для Украины, ведь это позволит Кремлю освободить часть своих военных и привлечь их к активным боевым действиям. К тому же численность войск КНДР в России может увеличиться.

Северная Корея активно помогает России в войне против Украины, предоставляя вооружение и войска. Недавно в Офисе президента Украины заявили, что количество солдат КНДР на территории страны-агрессора может увеличиться в 10 раз.