В статье для шведского таблоида Андрей Ермак написал, что для начала переговоров нужно, чтобы обе враждующие стороны действительно хотели мира. Впрочем, действия России свидетельствуют о том, что у нее такого желания нет, передает 24 Канал.

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Кремль расширит участие КНДР в войне в Украине

Так, Путин развернул 11 000 военных КНДР на Курщине и планирует увеличить северокорейский контингент до 100 тысяч.

Также запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерное оружие, по Днепру в сочетании с угрозами Путина относительно дальнейших ударов еще раз демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире.

К слову, в Генштабе заявили, что северокорейцы уже участвуют в боях против Сил обороны на Курщине под видом коренных народов Дальнего Востока.