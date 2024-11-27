У статті для шведського таблоїда Андрій Єрмак написав, що для початку переговорів потрібно, аби обидві ворогуючі сторони справді хотіли миру. Втім, дії Росії свідчать про те, що в неї такого бажання немає, передає 24 Канал.

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Кремль розширить участь КНДР у війні в Україні

Так, Путін розгорнув 11 000 військових КНДР на Курщині і планує збільшити північнокорейських контингент до 100 тисяч.

Також запуск Росією гіперзвукової ракети середньої дальності, здатної нести ядерну зброю, по Дніпру в поєднанні з погрозами Путіна щодо подальших ударів ще раз демонструє, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.

До слова, у Генштабі заявили, що північнокорейці вже беруть участь у боях проти Сил оборони на Курщині під виглядом корінних народів Далекого Сходу.