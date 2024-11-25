За словами президента Зеленського, Путін наказав загарбникам до 20 січня 2025 року витіснити українські війська з Курщини. В інтерв'ю Андрію Цаплієнку очільника Генштабу Анатолій Брагилевич підтвердив, що солдати КНДР вже беруть участь у боях проти Сил оборони, передає 24 Канал.

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Хто з північнокорейців воює проти України

За словами генерала, це переважно загальновійськові підрозділи. Вони воюють під видом корінного населення Далекого Сходу з відповідними документами. Ці солдати підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб ввести операції у європейській частині.

Нагадаємо, що у відповідь на залучення Росією Північної Кореї до бойових дій у війні проти України США надали дозвіл Києву на удари по території країни-агресорки ATACMS і Storm Shadow.

Майже одразу після отримання дозволу Україна завдала потужного удару британськими ракетами по підземному командному пункту, де перебували північнокорейські і російські високпоставлені військовики. Могли загинути сотні солдатів КНДР.