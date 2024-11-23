21 листопада Росія вперше застосувала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Це відбулося після того, як Київ використав Storm Shadow для атаки на Курську область. Глава держави сказав, що "усі ці показові удари новоими ракетами, це не просто так", передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Путін поставив перед окупантами два основні завдання

За словами президента, для Путіна завданням номер один є витіснення українських сил з Курської області. Очільник Кремля наказав своїм військовим зробити це до 20 січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація Трампа.

Для нього (Путіна – 24 Канал) дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює,

— сказав Зеленський.

Політик зауважив, що операція ЗСУ у Курській області показала нездатність Москви захистити власні території, адже вона усі сили кинула на окупацію чужих.

Зеленський визнав, що на Курщині і на Донеччині – найважча ситуація.

Путін хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої спеціальної військової операції, окупує весь Донбас і йому треба витиснути нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є,

– пояснив президент.

За його словами, на Курському напрямку армія Росії зазнає великих втрат, яких ще ніколи не мала.

Також президент розповів, що в одному з перехоплень по Курському напрямку було таке, що Путін передає через командування особисті прохання, що вся доля "сво" тримається на Курській операції.