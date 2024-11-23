Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського. Президент розповідав про результати програми "Зерно з України". Дуже важливо говорити про це в День пам'яті жертв голодоморів, бо голод залишається зброєю Росії.

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Скількох ударів по портах завдала Росія

Тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в нашому Чорному морі – від липня минулого року по цей місяць – 321 об'єкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше ніж 20 суден – звичайних цивільних суден – також під ударами було пошкоджено. І це ми говоримо про судна інших країн. Це не про українські судна. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі,

– заявив президент.

Він підкреслив, що у світі все дуже сильно пов'язане. "Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної", – наголосив Зеленський.

Цікаво! Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Годжес назвав продовольчу безпеку однією з причин, чому Україна має повернути контроль над Кримом.