День пам'яті жертв голодомору вшановують у четверту суботу листопада. О 16:00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання. Окрім жертв голодомору 1932 – 1933 років, згадують і жертв масових штучних голодів 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років.

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Як відбувається вшанування пам'яті жертв голодомору 23 листопада

У лаврі відбулося вшанування невинно закатованих радянською владою у 1932 – 1933 роках. З коротким словом виступили церковні діячі. На службі були Володимир Зеленський з Оленою Зеленською, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, Василь Малюк, Кирило Буданов, представники різних конфесій і військові.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять убитих українців. Відтак піша хода на чолі з Зеленським від Києво-Печерської лаври вирушила до Національного музею голодомору-геноциду. Окрім вищого керівництва та урядовців, у заходах взяли участь міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, посли та глави місій понад 50 держав.