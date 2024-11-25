По словам президента Зеленского, Путин приказал захватчикам до 20 января 2025 года вытеснить украинские войска из Курской области. В интервью Андрею Цаплиенко глава Генштаба Анатолий Брагилевич подтвердил, что солдаты КНДР уже участвуют в боях против Сил обороны, передает 24 Канал.

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Кто из северокорейцев воюет против Украины

По словам генерала, это преимущественно общевойсковые подразделения. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока с соответствующими документами. Эти солдаты подготовлены Мулянским учебным центром, специалистами Рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы ввести операции в европейской части.

Напомним, что в ответ на привлечение Россией Северной Кореи к боевым действиям в войне против Украины США предоставили разрешение Киеву на удары по территории страны-агрессора ATACMS и Storm Shadow.

Почти сразу после получения разрешения Украина нанесла мощный удар британскими ракетами по подземному командному пункту, где находились северокорейские и российские высокопоставленные военные. Могли погибнуть сотни солдат КНДР.