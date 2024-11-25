Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Баргилевич в интервью ТСН, сообщает 24 Канал. По его словам, они замаскированы под представителей коренного населения Дальнего Востока – бурятов и тувинцев.

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Северокорейские военные замечены на Курщине

Он отметил, что это преимущественно общевойсковые подразделения.

Они под видом коренного населения Дальнего Востока – бурятов и тувинцев. С соответствующими документами, подготовлены для ведения операций в европейской части,

– пояснил Баргилевич.

Сейчас зафиксировано участие северокорейских пехотинцев, минометных расчетов и экипажей беспилотников. Правда, операторы БПЛА пока преимущественно проходят обучение, добавляет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Привлечение иностранных военных, таких как солдаты КНДР, свидетельствует о критической кадровой нехватке в российской армии.

Кремль продолжает искать способы пополнения своих подразделений даже благодаря наемникам и подготовленным иностранным военным. В Генштабе отмечают, что Украина внимательно следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.

К слову, удар ракетами Storm Shadow на Курщине мог ликвидировать 500 солдат КНДР, что значительно деморализовало северокорейских и российских военных.