Ймовірно, північнокорейськими військовими у Росії керують три генерали, їх максимально охороняють і ховають від усіх. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Як участь солдатів КНДР вплине на війну в Україні

Черняк каже, що північнокорейські генерали перебувають в закритих таборах і для них проводиться підготовка. Окрім цього, на території Росії вже є близько 11 тисяч військових КНДР. На думку представника ГУР, вони становлять небезпеку не лише для України.

Він зауважив, що поки невідомо, в якій ролі північнокорейські військові будуть брати участь у бойових діях, але ці солдати залишаться живими й повернуться на територію Північної Кореї. За словами Черняка, це вже будуть люди, які навчені правилам сучасної війни.

Представник української розвідки також додав, що на полігонах у Курській області північнокорейські військовослужбовці проходять не лише загальну військову підготовку, а й специфічну. Зокрема, їх навчають бути операторами БпЛА.

Черняк зазначив, що наразі в оперативному резерві є дев'ять тисяч військових КНДР, ще дві тисячі солдатів передано в бойові підрозділи. За даними представника ГУР, їх направили до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Черняк вважає, що є три варіанти розвитку подій.

Тут є три варіанти розвитку подій. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території України. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території Росії, на території Курщини. Або вони залишаться в оперативному резерві на другій лінії оборони,

– каже Черняк.

За його словами, останній варіант теж є небезпечним для України, адже це дозволить Кремлю звільнити частину своїх військових і залучити їх до активних бойових дій. До того ж чисельність військ КНДР у Росії може збільшитися.

Північна Корея активно допомагає Росії у війні проти України, надаючи озброєння та війська. Нещодавно в Офісі президента України заявили, що кількість солдатів КНДР на території країни-агресорки може збільшитися у 10 разів.