Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Аналітик Девід Акс аналізує намагання Росії перекрити втрати на полі бою й намагання оснастити нові підрозділи.

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Допомога КНДР Кремлю

Північна Корея надала Росії значний військовий арсенал, який включає 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці M1989, ракетні установки M1991, мільйони артилерійських снарядів та десятки балістичних ракет KN-23 вагою 7 500 фунтів.

Це підтвердив Андрій Коваленко, керівник українського Центру з протидії дезінформації.

Технічні характеристики нової зброї

Самохідні гаубиці M1989 здатні стріляти 170-міліметровими снарядами вагою 45 кг на відстань до 40 км. Однак найбільшу загрозу становлять ракетні установки M1991, які стріляють 240-міліметровими ракетами вагою 85 кг на відстань до 60 км.

На думку експерта, ці системи перевершують більшість артилерійських озброєнь, які наразі має Україна. Винятком є лише американські артилерійські системи високої мобільності (HIMARS).

Використання M1991 у військових діях

Північна Корея розміщує установки M1991 уздовж кордону з Південною Кореєю, використовуючи їх для обстрілів Сеула, який розташований на відстані 60 км. Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначає, що ці установки є «ключовою загрозою для Південної Кореї».

У руках російської армії M1991 може бути застосована для враження українських траншей, контратак на українські артилерійські установки, а також для обстрілу прифронтових міст. Зокрема, Харків, який знаходиться за 40 км від російського кордону, може опинитися під загрозою цієї зброї.

Важливо! Аналітик резюмує, що передача Північною Кореєю таких сучасних систем значно посилює артилерійські можливості Росії. Це ускладнює ситуацію на фронті та створює додаткові виклики для української армії, яка змушена захищати стратегічні міста і водночас протидіяти новим загрозам.