Відомо, що на тлі втрат Росія відправила у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці ― генерала Серґєя Кісєля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління розвідки МО України.

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Становище росіян в Сирії

На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці – генерала Серґєя Кісєля,

– ідеться в повідомленні.

В ГУР зазначили, що раніше генерал Кісєль відзначився провальними для Росії діями під час повномасштабної війни в Україні, за що його теж звільнили з посади, а потім відправили у сирійське відрядження.

В розвідувальному відомстві вказали, що замінити Сергєя Кісєля та допомогти режиму Башара Асада Москва надіслала іншого воєначальника. Так, до арабської країни вже прибув генерал Алєксандр Чайко. Зазначається, що він командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017 – 2019 роках.

І ГУР додали, що на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Алєксандр Моісєєв.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", – резюмували в розвідці.