Известно, что на фоне потерь Россия отправила в отставку командующего своей группировки в арабской республике - генерала Сергея Киселя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки МО Украины.

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Положение россиян в Сирии

На фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии Кремль отправил в отставку командующего своей группировки в арабской республике – генерала Сергея Киселя,

– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что ранее генерал Кисель отличился провальными для России действиями во время полномасштабной войны в Украине, за что его тоже уволили с должности, а затем отправили в сирийскую командировку.

В разведывательном ведомстве указали, что заменить Сергея Киселя и помочь режиму Башара Асада Москва прислала другого военачальника. Так, в арабскую страну уже прибыл генерал Александр Чайко. Отмечается, что он командовал группировкой российских войск в Сирии в 2017 – 2019 годах.

И ГУР добавили, что на военно-морской базе в городе Тартус также появился командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"После трех суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии числятся сотни московитов", – резюмировали в разведке.