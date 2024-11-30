Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали відповідне відео "ювелірних скидів" по ворогу.

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Розвідка знищує ворога на Запоріжжі

Розрахунки підрозділів БпЛА активних дій ГУР МО України продовжують влучні вогневі атаки на російських окупантів та їхню техніку. Для цього українські бійці застосовують дрони-дракони та маневрені FPV-дрони. У ГУР МО показали підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області/

Руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів, а ще – добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах. Термічна обробка російських загарбників триває,

– йдеться у повідомленні.

Бойова робота розвідки у Запорізькій області: дивіться відео

Нагадаємо, станом на 30 листопада 2024 року втрати ворога сягають понад 740 тисяч бійців, знищено велику кількість техніки. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу було ліквідовано 1 740 російських окупантів.