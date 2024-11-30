Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальні втрати Росії складають вже понад 740 тисяч бійців.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 740 400 (+1 740) осіб;
- танків – 9 463 (+5);
- бойових броньованих машин – 19 355 (+12);
- артилерійських систем – 20 909 (+23);
- РСЗВ – 1 253 (+2);
- засобів ППО – 1 019 (+1);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42);
- крилатих ракет – 2 851 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72);
- спеціальної техніки – 3 617 (+2).
Втрати росіян станом на 30 листопада 2024 року / Фото Генштаб