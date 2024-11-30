Повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальні втрати Росії складають вже понад 740 тисяч бійців.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 740 400 (+1 740) осіб;

танків – 9 463 (+5);

бойових броньованих машин – 19 355 (+12);

артилерійських систем – 20 909 (+23);

РСЗВ – 1 253 (+2);

засобів ППО – 1 019 (+1);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42);

крилатих ракет – 2 851 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72);

спеціальної техніки – 3 617 (+2).

Втрати росіян станом на 30 листопада 2024 року / Фото Генштаб