Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общие потери России составляют уже более 740 тысяч бойцов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 740 400 (+1 740) человек;
  • танков – 9 463 (+5);
  • боевых бронированных машин – 19 355 (+12);
  • артиллерийских систем – 20 909 (+23);
  • РСЗО – 1 253 (+2);
  • средств ПВО – 1 019 (+1);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 792 (+42);
  • крылатых ракет – 2 851 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 431 (+72);
  • специальной техники – 3 617 (+2).

Потери врага 30 ноября

Потери россиян по состоянию на 30 ноября 2024 года / Фото Генштаб