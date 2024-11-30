Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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У Криму знищили російські РЛС

Так, 29 листопада українські захисники завдали успішних ударів по ще 3 радіолокаційних комплексах Росії в окупованому Криму. Зокрема, уражено:

1 РЛС "Каста-2е2",

2 РЛС "Подльот".

Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває,

– наголосили в ГУР.

Зауважимо, напередодні, 28 листопада, розвідники також знищили радіолокаційний комплекс "Подльот" на окупованому півострові. Вартість цієї РЛС – 5 мільйонів доларів.

До речі, мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подльот" використовується агресором для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Зокрема, комплекс призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400.

