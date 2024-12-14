Надзвичайна важка ситуація зберігається на Курахівському напрямку. Лише туди ворог стягнув 35 – 36 тисяч військових, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Росіяни поступово захоплюють Курахове

На жаль, силам противника вдається просуватися вглиб Курахового. Так, аналітики повідомили, що ворог поступово займає центральну частину міста.

На відео, яке поширюють росіяни, окупанти бігають повз будинки, знімають українську символіку, яка ще була присутня в центрі. Зокрема, російська ганчірка з'явилася на будівлі міської ради.

Також є кадри, де вони беруть 4 бійців Сил Оборони у полон.

Зверніть увагу! Від ЗСУ інформації щодо перебування сил противника у центрі міста наразі немає. Тим часом у Deep State наголосили, що ворог вже зайняв територію у населеному пункті, яка офіційно ще "перебуває" під контролем ОСУВ "Хортиця".

Яка ситуація у Кураховому: дивіться на карті

В ОСУВ "Хортиці" раніше повідомляли, що внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

Зазначимо, що Курахівський напрямок упродовж кількох місяць залишається найгарячішим. Там відбувається найбільша кількість боїв.

Ще восени стало відомо про плани росіян оточити українські сили у Кураховому, використовуючи тактику "кліщів".

Нагадаємо, що нещодавно аналітики Deep State заявили про оперативне оточення українських військ в районі Успенівки – села Курахівської міської громади. У ЗСУ цю інформацію спростували.