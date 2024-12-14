Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Дивіться також 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік: як Росія розганяє ІПСО на Заході та лякає світ ракетами

Що відомо про руйнування позицій ЗСУ

Зранку 14 грудня в ОСУВ "Хортиця" розповіли про оперативну інформацію про перебіг бойових дій у їх зоні відповідальності.

Зазначається, що протягом доби росіяни проводили штурми в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання,

– наголосили військові.

Зазначається, що окупантам вдалося покращити тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Також невдалі спроби були в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки – ворог зазнав втрат і відступив.

Наразі підрозділами ЗСУ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.