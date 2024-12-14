Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Что известно о разрушении позиций ВСУ

Утром 14 декабря в ОСУВ "Хортица" рассказали об оперативной информации о ходе боевых действий в их зоне ответственности.

Отмечается, что в течение суток россияне проводили штурмы в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.

Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание,

– отметили военные.

Отмечается, что оккупантам удалось улучшить тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. Также неудачные попытки были в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки – враг понес потери и отступил.

Сейчас подразделениями ВСУ проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения.