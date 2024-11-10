Росіяни хочуть оточити українські сили у Кураховому, взявши його у "кліщі", передає 24 Канал із посиланням на заяву в ефірі телемарафону представника пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського.

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Складна обстановка навколо Курахового

За словами речника, значні втрати противника не спиняють його від щоденних механізованих штурмів українських позицій на Курахівському напрямку, зокрема у районі Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки. Росіяни активно застосовують танки та іншу бронетехінку. Її ефективно нищать українські десантники, однак ворог продовжує наступати.

Дрималовський заявив про намір окупантів оточити Курахове. Задля цього вони намагаються перерізати логістику Сил оборони, зокрема збільшивши роботу своїх ударних дронів, FPV-дронів.

На сьогодні ворожі БпЛА вже фактично працюють у місті Курахове і на підступах до нього.

Військовий додав, що переміщення ускладнене, як для українських захисників, так і для загарбників. Командування бачить всі загрози і вживає усіх необхідних заходів, щоб зірвати плани ворога.

До слова, нещодавно ворог просунувся у шести населених пунктах.