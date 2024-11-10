Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що інформація про певні підготування ворога існує. Проте це не означає, що йому вдасться реалізувати свої загарбницькі плани.

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Що готує ворог

Братчук відзначив, що чітко прослідковується робота ІПСО противника, зокрема, про те, що російські війська нібито "щодня просуваються на 2 кілометри вперед". Однак це не відповідає дійсності.

Водночас є інформація про те, що росіяни збільшують кількість штурмових груп. Також додають механізовану компоненту. Вони використовують, зокрема, такий транспортний засіб для пересування як багі (невеликі легкі автомобілі – 24 Канал).

Можливо вони їх планують використовувати саме для цих штурмових дій. Імовірно, я просто аналізую ситуацію, для якогось швидкого прориву на певні локації,

– припустив він.

Ці штурмові групи противник може використати на будь-якій ділянці, однак на сьогодні, на його думку, не очевидно, що йде підготування до масованого наступу.

Можливо це якісь відволікаючі дії саме на цьому напрямку для того, аби просуватися на інших відтинках фронту,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Також він зазначив, що на певних полігонах триває підготовка особового складу – так званих новомобілізованих, а також російських підрозділів, які вийшли на ротацію. Постійно відбуваються їхнє тренування, що свідчить про певні наміри росіяни.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Однак наші побратими відстежують ситуацію. Також на цих напрямках є відповідні укріплення. Тому плани ворога не будуть реалізовані. Як кажуть в Одесі: "Обіцяти не означає одружитися",

– сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, що військовий експерт Роман Світан наголосив, що противник накопичив сили на межі Запорізької та Донецької областей. Після того, як почала працювати залізниця із Ростова-на-Дону у бік Мелітополя ворог зосереджував сили поблизу міста Пологи Запорізькій області. За його словами, у росіян там серйозне скупчення сил, що може дозволити їм дістати певних тактичних успіхів на Запоріжжі.