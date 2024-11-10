Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что информация об определенной подготовке врага существует. Однако это не означает, что ему удастся реализовать свои захватнические планы.

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Что готовит враг

Братчук отметил, что четко прослеживается работа ИПСО противника, в частности, о том, что российские войска якобы "ежедневно продвигаются на 2 километра вперед". Однако это не соответствует действительности.

В то же время есть информация о том, что россияне увеличивают количество штурмовых групп. Также добавляют механизированную компоненту. Они используют, в частности, такое транспортное средство для передвижения как баги (небольшие легкие автомобили – 24 Канал).

Возможно они их планируют использовать именно для этих штурмовых действий. Вероятно, я просто анализирую ситуацию, для какого-то быстрого прорыва на определенные локации,

– предположил он.

Эти штурмовые группы противник может использовать на любом участке, однако на сегодня, по его мнению, не очевидно, что идет подготовка к массированному наступлению.

Возможно это какие-то отвлекающие действия именно на этом направлении для того, чтобы продвигаться на других отрезках фронта,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Также он отметил, что на определенных полигонах продолжается подготовка личного состава – так называемых новомобилизованных, а также российских подразделений, которые вышли на ротацию. Постоянно происходят их тренировки, что свидетельствует об определенных намерениях россиян.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Однако наши собратья отслеживают ситуацию. Также на этих направлениях есть соответствующие укрепления. Поэтому планы врага не будут реализованы. Как говорят в Одессе: "Обещать не значит жениться",

– сказал Сергей Братчук.

Напомним, что военный эксперт Роман Свитан отметил, что противник накопил силы на границе Запорожской и Донецкой областей. После того как начала работать железная дорога из Ростова-на-Дону в сторону Мелитополя враг сосредотачивал силы вблизи города Пологи Запорожской области. По его словам, у россиян там серьезное скопление сил, что может позволить им получить определенные тактические успехи в Запорожье.