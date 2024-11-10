Как отметили аналитики ISW, передает 24 Канал, атаки армии России имели успех на нескольких участках. Но и некоторые операции ВСУ за 9 ноября 2024 года привели к восстановлению позиций.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 10 ноября

9 ноября в Курской области продолжались бои, но ни российские, ни украинские силы не подтвердили продвижение.

области продолжались бои, но ни российские, ни украинские силы не подтвердили продвижение. Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Харькова в районе Липцов и на северо-восток в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

в районе Липцов и на северо-восток в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Россияне незначительно продвинулись на северо-запад от Кременной . Геолокационные кадры показывают, что они незначительно продвинулись в районе Тернов.

. Геолокационные кадры показывают, что они незначительно продвинулись в районе Тернов. Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ восстановили позиции в Белогоровке.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 9 ноября / Изображение ISW

9 ноября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра и в районе Торецка , однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

и в районе , однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Украинские и российские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции к северу от Новогродовки.

направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции к северу от Новогродовки. Российские войска продвинулись в направлении Курахово , в частности к центру Солнцевки. ISW не нашло подтверждения других заявленных россиянами продвижений.

, в частности к центру Солнцевки. ISW не нашло подтверждения других заявленных россиянами продвижений. 9 ноября российские войска атаковали на Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наступательных действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наступательных действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей. На западе Запорожской области в районе Новоандреевки (северо-западнее Роботино) продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

(северо-западнее Роботино) продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Также на левобережье Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта не менялась.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отмечает, что украинские силы восстановили позиции вблизи Северска и Покровска, а российские – продвинулись вблизи Кременной, Покровска и Курахово.