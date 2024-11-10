Как отметили аналитики ISW, передает 24 Канал, атаки армии России имели успех на нескольких участках. Но и некоторые операции ВСУ за 9 ноября 2024 года привели к восстановлению позиций.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 10 ноября
- 9 ноября в Курской области продолжались бои, но ни российские, ни украинские силы не подтвердили продвижение.
- Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Харькова в районе Липцов и на северо-восток в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
- Россияне незначительно продвинулись на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры показывают, что они незначительно продвинулись в районе Тернов.
- Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ восстановили позиции в Белогоровке.
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 9 ноября / Изображение ISW
- 9 ноября российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра и в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
- Украинские и российские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции к северу от Новогродовки.
- Российские войска продвинулись в направлении Курахово, в частности к центру Солнцевки. ISW не нашло подтверждения других заявленных россиянами продвижений.
- 9 ноября российские войска атаковали на Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наступательных действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
- На западе Запорожской области в районе Новоандреевки (северо-западнее Роботино) продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
- Также на левобережье Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта не менялась.
Подытоживая сводки, Институт изучения войны отмечает, что украинские силы восстановили позиции вблизи Северска и Покровска, а российские – продвинулись вблизи Кременной, Покровска и Курахово.