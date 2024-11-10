Згідно з останніми оновленнями карти DeepState, росіяни просунулися у районах шести населених пунктів, передає 24 Канал.
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Де ворог досягнув успіхів
Так, останнім часом найбільше ворожих штурмів відбувається саме на Курахівському напрямку. Окупанти планують взяти Курахове в оточення, а тому наступають на нього з трьох сторін.
Нещодавно противнику вдалося просунутися у самому місті, а також на його околицях – у районах Максимільянівки і Побєди.
Загарбники сунуть у районі Максимільянівки: дивіться на карті
Противник просунувся неподалік Побєди: дивіться на карті
Наступ на Курахове: дивіться на карті
На сусідньому Времівському напрямку загарбники теж мали просування у районі Богоявленки.
Рух уперед біля Богоявленки створює загрозу для Курахового: дивіться на карті
Росіяни не полишили спроб здійснити мрію із захоплення Покровська. На околицях цього міста противник мав територіальні успіхи біля Григорівки та Новоолексіївки.
Ситуація неподалік Григорівки: дивіться на карті
Як рухаються окупанти біля Новоолексіївки: дивіться на карті
До слова, на Курщині тривають запеклі бої з найбільшою концентрацією обстрілів і сил ворога.