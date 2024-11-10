Россияне хотят окружить украинские силы в Курахово, взяв его в "клещи", передает 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире телемарафона представителя пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского.

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Сложная обстановка вокруг Курахово

По словам спикера, значительные потери противника не останавливают его от ежедневных механизированных штурмов украинских позиций на Кураховском направлении, в частности в районе Константиновки, Катериновки, Антоновки. Россияне активно применяют танки и другую бронетехнику. Ее эффективно уничтожают украинские десантники, однако враг продолжает наступать.

Дрималовский заявил о намерении оккупантов окружить Курахово. Для этого они пытаются перерезать логистику Сил обороны, в частности увеличив работу своих ударных FPV-дронов.

На сегодня вражеские БПЛА уже фактически работают в городе Курахово и на подступах к нему.

Военный добавил, что перемещение затруднено, как для украинских защитников, так и для захватчиков. Командование видит все угрозы и принимает все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

К слову, недавно враг продвинулся в шести населенных пунктах.