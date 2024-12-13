У розмові з 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан оцінив загрозу для Курахівського напрямку та сказав, що треба зробити Силам оборони, аби уникнути повного оточення й утримати позиції. Зазначимо, що в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оперативне оточення ЗСУ у районі Ганнівки.

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Якими можуть бути наслідки виходу з Ганнівки

Вісь Єлизаветівка – Успенівка, на якій зараз перебувають наші війська й протистоять ворогу, розташована на південь від Курахового. На думку Світана, проблему на Ганнівському напрямку можна розв'язати двома шляхами:

деблокувати Успенівку;

відправити підкріплення.

Якщо наші командири не знайдуть додаткові сили та засоби, то треба буде виводити гарнізон й вирівнювати лінію фронту по Успенівку. Однак це створить додаткову загрозу для Курахового,

– мовив військовий експерт.

Росіяни видавлюють українські війська з Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки, адже ці населені пункти утримують південний фланг Курахового.

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"З півночі Курахове утримує водосховище, з півдня – вузол Єлизаветівка – Успенівка. Якщо його віддати, то доведеться ухвалювати рішення щодо виходу з Курахового", – зазначив військовий експерт.

Важливо! Росія зосередила близько 70 тисяч військових на Покровському, 35 – 36 тисяч на Курахівському та понад 40 тисяч на Времівському напрямках.

За його словами, вихід українських сил з Курахового означатиме подальше просідання по фронту на цьому напрямку й тоді вже доведеться відступати до лінії Велика Новосілка – Покровськ, що вже небезпечно для самого Покровська.

До слова, у звіті американського Інституту вивчення війни йдеться про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Великої Новосілки на Времівському напрямку. Втім, ситуація продовжує загострюватися, адже ворог відразу починає будувати передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплятися.