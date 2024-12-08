Що побачив ISW у подіях війни в Україні та Росії та як відобразив їх у своєму огляді – передає 24 Канал. А також публікує основні висновки аналітиків.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 8 грудня

Українські сили просунулися в Курській області 7 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центрі Погребків. Також ЗСУ, ймовірно, захопили Орловку, Мар’ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину – все на північний захід від Суджі.

7 грудня. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центрі Погребків. Також ЗСУ, ймовірно, захопили Орловку, Мар’ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину – все на північний захід від Суджі. Російські війська продовжили наземні атаки на півночі Харківської області, та не зробили жодного підтвердженого просування. Але просунулися на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося на захід вздовж мосту через річку Оскіл та на північ вздовж східного берега річки.

області, та не зробили жодного підтвердженого просування. Але просунулися на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося на захід вздовж мосту через річку Оскіл та на північ вздовж східного берега річки. Російські та українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 7 грудня. На Часівярському напрямку жодного підтвердженого просування не було, хоча росіяни наступали. Зокрема – біля Вогнетривкого заводу, поблизу Калинівки та біля Білої Гори й Ступочок.

напрямку жодного підтвердженого просування не було, хоча росіяни наступали. Зокрема – біля Вогнетривкого заводу, поблизу Калинівки та біля Білої Гори й Ступочок. Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в центральному та південно-західному районах Торецька. Також вони наступали на північ від Торецька, на захід і на південний захід біля Неліпівки.

Карти бойових дій війни в Україні й Росії 7 грудня / Ілюстрації ISW

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в Зорі на північний захід від Курахового. Також росіяни захопили Новодмитрівку. На Вугледарському напрямку росіяни наступали без підтверджених успіхів.

напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося в Зорі на північний захід від Курахового. Також росіяни захопили Новодмитрівку. На Вугледарському напрямку росіяни наступали без підтверджених успіхів. Українські сили відновили втрачені позиції поблизу Великої Новосілки 7 грудня. Російські сили відступили з Нового Комара. Але вели наступальні дії в районі Нескучного, біля Новодарівки, біля Новосілки та в бік Тремирівки, також біля Роздольного.

7 грудня. Російські сили відступили з Нового Комара. Але вели наступальні дії в районі Нескучного, біля Новодарівки, біля Новосілки та в бік Тремирівки, також біля Роздольного. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в західній частині Запорізької області поблизу Новоданилівки, Малої Токмачки та Білогір’я, але не зробили жодних підтверджених просувань. На Дніпровському напрямку також не просунулися.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися в Курській області та поблизу Великої Новосілки, тоді як російські сили – поблизу Куп’янська, Торецька та Покровська.