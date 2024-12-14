Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО. Раніше повідомлялося, що північних корейців росіяни можуть почати залучати до бойових дій.

До теми Є дані, що росіяни вже застосовують у штурмах солдатів з Північної Кореї, – Зеленський

Що відомо про перші втрати солдатів КНДР на Курщині

В українській розвідці зазначили, що Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ.

Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами,

– мовиться у дописі.

За даними ГУР, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів, станом на 14 грудня 2024 року, становлять близько 200 військовослужбовців.

Водночас у розвідці наголосили, що у процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для росіян щодо управління та узгодженості їхніх дій залишається мовний бар'єр.

"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат – восьмеро вбитих кадирівців", – зазначили в ГУР.

Там також нагадали, що на території Росії наразі перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

У місцях, де розміщені північні корейці, російський агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим. Для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсбшники, а ще вилучають телефони та інші пристрої.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що основне завдання північнокорейських солдатів у бойових дій в Курській області – пробігти під ударами українських Сил оборони й спробувати зайняти певні ділянки.

Північні корейці, за словами Коваленка, екіпіровані радянською зброєю. Країна-агресорка також хоче використовувати війська КНДР й у пропагандистських цілях, з метою залякати українських військових та цивільних.