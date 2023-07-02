Своєю чергою, на Півдні просуваються Сили оборони. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Цікаво Під Авдіївкою точаться інтенсивні бої: у Силах оборони розповіли про найгарячіший напрямок

Маляр розповіла про ситуацію на фронті

За словами заступниці міністра оборони, наразі скрізь тривають важкі бої. На Сході ворог наступає на декількох напрямках. Мовиться про:

Авдіївський,

Мар'їнський,

Лиманський. ️

Скрізь зараз гаряче. Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. ️Ситуація – доволі складна,

– зауважила Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку:

на південному флангу ЗСУ рухаються вперед,

Сили оборони мають частковий успіх на північному флангу. Тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмові полки.

На Півдні з важкими боями, але поступово українські воїни просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Наші війська стикаються з інтенсивним спротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", – підсумувала посадовиця.

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Кремль зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 2 липня українські захисники та захисниці ліквідували майже 230 тисяч російських окупантів.

Окрім того, вони знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів, зокрема: