Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

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Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що в Бахмуті немає міських інтенсивних боїв.

Там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста. Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося – деталі розповімо,

– заявив Череватий.

За його словами, Сили оборони перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою – навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної та світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставлені завдання по натиску на ворога", – повідомив військовий.

Він додав, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові практично щодоби брали росіян у полон.

"Попередній тиждень був багатий на взяття в полон. Фактично щодоби брали полонених. Ця доба непоказова – тільки один полонений, але було і 8 – 10 полонених за добу. Це різного типу підрозділи як регулярної армії противника, так і ветерани приватної компанії, де були люди з кримінальним минулим", – пояснив речник.

Полонені переважно є людьми не високоосвіченими та невисокого соціального статусу.

"Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили", – підсумував Череватий.

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