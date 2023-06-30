Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Три роти вбитими та пораненими, – генерал Тарнавський розповів про просування на Таврії

Що відбувається біля Бахмута

Череватий зазначив, що станом на сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає.

Там є вороже угруповання доволі потужне – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню,
– зазначив речник.

За його словами, на Бахмутському напрямку воюють:

  • десантники;
  • піхотні підрозділи;
  • війська тероборони;
  • бойовий армійський резерв, так званий "Барс";
  • частини підрозділів невеликих ПВК.

Череватий підсумував, що для України конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже на руку, адже "невдачі ніхто не хоче ділити, а лише перемоги".

Варто прочитати Куди поділись російські генерали: Reuters аналізує чутки після заколоту Пригожина

Загальні втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росія зазнає катастрофічних втрат. Загалом з 24 лютого 2022 року окупаційна армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак варто зауважити, що ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили:

  • танки – 4041 (+3 за добу 29 червня) одиниці,
  • бойові броньовані машини – 7863 (+6) одиниць,
  • артилерійські системи – 4127 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 630 (+3) одиниці,
  • засоби ППО – 389 (+1) одиниця,
  • літаки – 315 (+0) одиниць,
  • гелікоптери – 308 (+0) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) одиниць,
  • крилаті ракети – 1261 (+0) одиниць,
  • кораблі та катери – 18 (+0) одиниць,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6785 (+5) одиниць,
  • спеціальна техніка – 569 (+0 одиниць).