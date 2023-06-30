Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 Канал.

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Что происходит у Бахмута

Череватый отметил, что по состоянию на сегодняшний день на Бахмутском направлении вагнеровцев нет.

Там есть вражеская группировка достаточно мощная – до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня,

– отметил спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении воюют:

десантники;

пехотные подразделения;

войска терробороны;

боевой армейский резерв, так называемый "Барс";

части подразделений небольших ЧВК.

Череватый подытожил, что для Украины конфликт между разными сегментами вражеских войск очень на руку, ведь "неудачи никто не хочет делить, а только победы".

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Общие потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны Россия терпит катастрофические потери. В целом с 24 февраля 2022 года оккупационная армия сократилась на 228 340 человек. Однако следует заметить, что эти данные не точны, поскольку активные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Кроме этого, захватчики стремительно теряют технику, единица которой иногда стоит несколько миллионов долларов. В частности, украинские защитники уже испепелили: