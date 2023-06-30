В то же время, добавим, что с 24 февраля 2022 года российская армия сократилась на 228 340 человек. Однако эти данные не точны, поскольку активные боевые действия значительно усложняют подсчет.

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Потери России в технике

танков – 4041 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 7863 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 4127 (+11) единиц,

РСЗО – 630 (+3) единицы,

средства ПВО – 389 (+1) единица,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 308 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6) единиц,

крылатые ракеты – 1261 (+0) единиц,

корабли /катера – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6785 (+5) единиц,

специальная техника – 569 (+0 единиц).

Потери врага на 30 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Внимание! Украинский военный, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус опубликовал красноречивое видео с фронта, на кадрах захвачен танк с враждебной символикой. Он подписал видео "Контрнаступление идет успешно".