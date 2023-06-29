Боец опубликовал красноречивое видео с фронта, на кадрах захвачен танк с враждебной символикой. Это такой анонс успехов наших защитников.

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Контрнаступление идет успешно. Слава Украине!", а также произнес лозунг 47 отдельной механизированной бригады "Магура" – Semper audentes!, что означает "всегда отважны!", – говорится в сообщении сержанта.

Видео с захваченным российским танком:

"Сутки штурмов": украинские защитники продвигаются

Предварительно Маркус сообщил об успешных действиях украинских военных. 47 отдельная механизированная бригада "Магура" захватила вражеские окопы.

В видео он рассказал, что состоялись времена успешных штурмов на российские позиции. По его словам вокруг "куча трупов", но пока хорошо, что они "не воняют".

На обнародованных кадрах слышны громкие звуки взрыва. Валерий Маркус на фоне оружия и бронежилета. Воин не надел шлем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментариях написал "Валерий! Ану оделся бегом! Получиш у меня", что изрядно растрогало сеть.

Заметим! Валерий Маркус встретился с Президентом Владимир Зеленский, где обсудил возможность улучшения украинской армии. В частности, обсудили цифровизацию ВСУ, которая поможет украинским военным меньше тратить время на бумажную работу и быстро предоставлять необходимую информацию в Генштаб.