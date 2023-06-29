Боєць опублікував красномовне відео з фронту, на кадрах захоплений танк із ворожою символікою. Це такий анонс успіхів наших захисників.

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Контрнаступ йде успішно. Слава Україні!", А також виголосив гасло 47 окремої механізованої бригади "Магура" – Semper audentes!, що означає "завжди відважні!", – йдеться у дописі сержанта.

Відео з захопленим російським танком:

"Доба штурмів": українські захисники просуваються

Попередньо Маркус повідомив про успішні дії українських військових. 47 окрема механізована бригада "Магура" захопила ворожі окопи.

У відео він розповів, що відбулась доба успішних штурмів на російські позиції. За його словами навколо "купа трупів", але наразі добре, що вони "не смердять".

На оприлюднених кадрах чути гучні звуки вибуху. Валерій Маркус на фоні зброї та бронежилета. Воїн не одягнув шолом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у коментарях написав "Валерій! Ану одівся бігом! Получиш у мене", що неабияк розчулило мережу.

Зауважимо! Валерій Маркус зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, де обговорив можливість покращення української армії. Зокрема обговорили цифровізацію ЗСУ, що допоможе українським військовим менше витрачати часу на паперову роботу та швидко надавати необхідну інформацію до Генштабу.