Валерій Маркус розповів про успіхи наших воїнів та втрати країни-терориста. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Хлопці їб**ать, як леви, – Маркус різко відреагував на вкиди про втрати 47-ї бригади
"Ми успішно робимо свою роботу"
Маркус розповів, що вчора була доба штурмів. Українські воїни просунулися дуже далеко та глибоко.
Знімаю відео з російських окопів. Тут зараз купа трупів. Ще, слава Богу, не смердять, але ми зараз з боями будемо просуватися далі вглиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти, скоріш за все, ми застанемо. Втім, ці негативні нюанси є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу,
– підкреслив головний сержант.
Маркус про ситуацію на фронті: дивіться відео
Зауважимо, що на оприлюднених кадрах чути гучні звуки вибуху. Валерій Маркус на фоні зброї та бронежилета. Воїн не одягнув шолом. Цікаво, що на це вже відреагував Головнокомандувач ЗСУ.
Валерій! Ану одівся бігом! Получиш у мене,
– турботливо написав у коментарях під відео Валерій Залужний.
Залужний залишив коментар під відео Маркуса / Скриншот 24 Каналу
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі. Вона розташована на Бахмутському напрямку.
- Олексій Резніков заявив, що Україна ще не використала основні резерви у контрнаступі. Окрім того, деякі успіхи наших воїнів поки що тримають у секреті, аби не нашкодити захисникам. Головна подія контрнаступу ще попереду, наголосив Резніков.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 27 червня зазначила, що український наступ на Бахмутському напрямку триває вже 4 дні.
- В ОК "Південь" анонсували хороші новини від наших воїнів. Запевнили, що дуже скоро будуть результати, які всіх порадують.
- Міністр оборони Великої Британії заявив, що українські захисники вже відбили більше територій, аніж окупанти захопили під час свого зимового "великого наступу". Воллес зазначив, що Сили оборони відвоювали близько 300 квадратних кілометрів.