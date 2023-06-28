Про це заявив міністр оборони України. Олексій Резніков наголосив, що "головна подія" контрнаступу ще попереду.
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"Коли це станеться, усі все побачать"
Резніков заявив, що деокупація низки населених пунктів упродовж останніх тижнів була "не головною подією" у запланованій атаці Києва.
Коли це станеться, ви всі це побачите. Усі все побачать,
– підкреслив міністр оборони.
Також посадовець підтвердив, що основні військові резерви України, зокрема, більшість бригад, нещодавно підготовлених на Заході, оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не залучали до операції. Окрім того, про деякі успіхи ЗСУ поки що публічно не повідомляють, аби не нашкодити нашим військовим.
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Контрнаступ ЗСУ: останні дані з фронту
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