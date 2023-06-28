Об этом заявил министр обороны Украины. Алексей Резников подчеркнул, что "главное событие" контрнаступления еще впереди.

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"Когда это произойдет, все увидят"

Резников заявил, что деоккупация ряда населенных пунктов за последние недели была "не главным событием" в запланированной атаке Киева.

Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят,

– подчеркнул министр обороны.

Также чиновник подтвердил, что основные военные резервы Украины, в частности большинство бригад, недавно подготовленных на Западе, оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не привлекали к операции. Кроме того, о некоторых успехах ВСУ пока публично не сообщают, чтобы не навредить нашим военным.

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