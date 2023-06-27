Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, во время планирования наступательных действий на Востоке украинские военные учитывали факт разногласий между ЧВК "Вагнера" и действующими российскими властями.

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На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ

Маляр рассказала, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам.

Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,

– отметила заместитель министра.

Она добавила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения", – подытожила Маляр.

Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что пока нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнера". Они не просто отошли, а "накивали пятками". Вместо вагнеровцев там действуют регулярные российские войска, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть воины из других более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".

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В Бердянске произошел "хлопок"

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил о новом "хлопке" на временно оккупированных территориях.

Бердянск. Бавовнятко,

– говорится в подписи на фото с последствием взрыва.



В Бердянске произошел "хлопок" / Фото Сергея Братчука

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Ситуация в Бахмуте: коротко