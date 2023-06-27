Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, во время планирования наступательных действий на Востоке украинские военные учитывали факт разногласий между ЧВК "Вагнера" и действующими российскими властями.
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На Бахмутском направлении продолжается наступление ВСУ
Маляр рассказала, что наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам.
Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили. Освобождение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс,
– отметила заместитель министра.
Она добавила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.
"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения", – подытожила Маляр.
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В Бердянске произошел "хлопок"
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил о новом "хлопке" на временно оккупированных территориях.
Бердянск. Бавовнятко,
– говорится в подписи на фото с последствием взрыва.
В Бердянске произошел "хлопок" / Фото Сергея Братчука
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Ситуация в Бахмуте: коротко
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на Бахмутском направлении россияне неудачно наступали на Богдановку. Также они нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 26 июня только за сутки на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне активно обстреливали украинских защитников, в частности, нанесли 2 авиаудара.
- Силы обороны ликвидировали 153 оккупанта, ранили 203 россиян, а пленили еще 6. Оккупационная армия также потеряла 2 самоходные установки, 13 единиц артиллерийских средств, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управления БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.