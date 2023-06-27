Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, Бахмут нужен россиянам как символ, что они хотя бы чего-то достигли на фронте.
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"Им очень нужен Бахмут как символ хотя бы чего-то, что они достигли. Районный центр за полтора года войны – это "круто". Десантники – это лучшие оставшиеся у них подразделения. Они зарываются, пытается защищать эти позиции. Их ждет такая же участие, как их предшественников в Киевской области, когда были уничтожены десантные подразделения", – отметил он.
Россияне пытаются обороняться
Сергей Череватый отметил, что на состояние оккупантов повлияло много факторов. Когда десантники, пехота, разные ЧВК и другие подразделения заходили в Бахмут, они видели разбитых вагнеровцев, спасающих остатки своих боевых возможностей.
Кроме того, сам владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин признал огромные потери своих наемников, которые сошлись с подсчетами западных аналитиков. Из-за того, что глава зэков имеет множество своих медиа, эти сообщения быстро дошли до самых российских вояк.
После ЧВК "Вагнера" было до 5 боестолкновений. Во времена вагнеровцев 15 боестолкновений – это была "тишина", а от 30 до 50 – норма. Уже не говорю об артиллерии и другом. Поэтому это сказалось на их морально-психологическом состоянии. Они начали зарываться в землю, возводить фортификационные сооружения. Хотя это воздушно-десантные войска,
– рассказал спикер.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Как сообщает Генштаб, за последние сутки на Бахмутском направлении россияне неудачно наступали в направлении Богдановки. Нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. Также от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.
- Сергей Череватый рассказал, что по состоянию на 26 июня только за сутки на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне активно обстреливали украинских защитников, в частности, нанесли 2 авиаудара.
- Силы обороны ликвидировали 153 оккупантов, ранили 203 россиян, взяли в плен 6 человек. Понесли россияне потери и в технике, ведь украинские воины смогли уничтожить 2 самоходных установки, 13 единиц артиллерийских средств, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управления БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что сегодня нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнер". Они не просто отошли, а "засверкали пятками".
- Вместо вагнеровцев в этом направлении действуют регулярные войска страны-оккупантки, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть оккупанты из других российских более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".