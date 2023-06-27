Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, Бахмут нужен россиянам как символ, что они хотя бы чего-то достигли на фронте.

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"Им очень нужен Бахмут как символ хотя бы чего-то, что они достигли. Районный центр за полтора года войны – это "круто". Десантники – это лучшие оставшиеся у них подразделения. Они зарываются, пытается защищать эти позиции. Их ждет такая же участие, как их предшественников в Киевской области, когда были уничтожены десантные подразделения", – отметил он.

Россияне пытаются обороняться

Сергей Череватый отметил, что на состояние оккупантов повлияло много факторов. Когда десантники, пехота, разные ЧВК и другие подразделения заходили в Бахмут, они видели разбитых вагнеровцев, спасающих остатки своих боевых возможностей.

Кроме того, сам владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин признал огромные потери своих наемников, которые сошлись с подсчетами западных аналитиков. Из-за того, что глава зэков имеет множество своих медиа, эти сообщения быстро дошли до самых российских вояк.

После ЧВК "Вагнера" было до 5 боестолкновений. Во времена вагнеровцев 15 боестолкновений – это была "тишина", а от 30 до 50 – норма. Уже не говорю об артиллерии и другом. Поэтому это сказалось на их морально-психологическом состоянии. Они начали зарываться в землю, возводить фортификационные сооружения. Хотя это воздушно-десантные войска,

– рассказал спикер.

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