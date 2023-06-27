Россия продолжает обстреливать города и деревни Украины. За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Ситуация на фронте
По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
Продвижение Сил обороны вблизи Бахмута: карта
Карта боев на Марьинском направлении
Оккупанты получили "на орехи" от ВСУ
Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления,
- 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях,
- 1 район сосредоточения противника,
- 2 склада боеприпасов,
- 3 других важных целей врага.