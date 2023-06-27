Россия продолжает обстреливать города и деревни Украины. За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении противник безрезультатно наступал в направлении Стельмаховки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник неудачно наступал в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. Также от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

Продвижение Сил обороны вблизи Бахмута: карта

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Из артиллерии обстреляли Сухую Балку, Авдеевку, Орловку, Водяное, Карловку, Невельское, Александрополь, Валентиновку, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг также проводил безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки и осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боев на Марьинском направлении

На Шахтерском направлении подразделения Сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек.

Оккупанты получили "на орехи" от ВСУ

Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: