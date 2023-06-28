Оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Что происходит на фронте

В Генштабе рассказали, что за сутки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте: смотрите карту

Кстати, в Горностаевке Херсонской области оккупанты забирают жилье местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию или погибших в результате боевых действий. Украденное маркируют абсурдными табличками "собственность Российской Федерации".

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Украинские воины мощно уничтожают агрессора

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские военные уничтожили 6 разведывательных беспилотников.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 ЗРК "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.