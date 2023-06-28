Оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Что происходит на фронте

В Генштабе рассказали, что за сутки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – агрессор из минометов и артиллерии обстрелял более 20 населенных пунктов, в частности Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Фотовиж, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении из артиллерии и минометов ударил по более чем 20 населенным пунктам, в частности, Масютовке, Кисловке, Котляровке и Берестовому Харьковской области.

На Лиманском – противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василевки, успеха не имел. От артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, Никифоровка, Васюковка, Раздоловка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и ПивденноеДонецкой области.

На Авдеевском – оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Также из артиллерии обстреляли более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, россияне из артиллерии обстреляли более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинку, Ильинку и Победу Донецкой области.

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На Шахтерском – агрессор совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Кроме того, обстрелял более 15 населенных пунктов: Екатериновку, Елизаветовку, Богоявленку, Благодатное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Кроме того, оккупанты из артиллерии обстреляли более 50 населенных пунктов. В частности, Новодаровку, Ольговское, Полтавку, Малиновку, Чаривное, Малую Токмачку, Преображенку, Орехов и Павловку Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотую Балку, Дудчаны, Качкаровку, Веселое, Антоновку, Херсон, Белозерку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Ситуация на фронте: смотрите карту

Кстати, в Горностаевке Херсонской области оккупанты забирают жилье местных жителей, выехавших на подконтрольную Украине территорию или погибших в результате боевых действий. Украденное маркируют абсурдными табличками "собственность Российской Федерации".

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Украинские воины мощно уничтожают агрессора

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские военные уничтожили 6 разведывательных беспилотников.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 ЗРК "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.