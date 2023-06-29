Так, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 40 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Роздоловка. Кроме того, они нанесли несколько авиаударов в районах Белогоровки Луганской области и Звоновки и Выемки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам. В частности, Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

Россияне пытались наступать поблизости Раздоловки: смотрите на карту

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Также нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населённых пунктов. Среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Бахмутском направлении россияне атаковали несколько населенных пунктов: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

Захватчики не оставляли попыток атаковать Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

Российская армия атаковала Марьинку: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

Россияне совершили безуспешное наступление вблизи Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге Украины

На Запорожском да Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы близко 30 населенных пунктов. Среди них: Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области;

Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львове, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области;

Очаков Николаевской области.

Что происходит по другим направлениям

На Волынском да Полесском направлениям оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском да Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них: Леоновка Черниговской области;

Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области;

Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеновка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

ВСУ продолжают наносить поражение врагу

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.

К тому же наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

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