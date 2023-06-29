Карта боевых действий по состоянию на 29 июня / Коллаж 24 Канала
В Украине длится 491 день полномасштабной войны, которую начали российские захватчики против нашего государства. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Востоке нашей страны, одна все их атаки героически отразили наши Вооруженные Силы.
Россияне пытались наступать поблизости Раздоловки: смотрите на карту
На Бахмутском направлении россияне атаковали несколько населенных пунктов: смотрите на карте
Захватчики не оставляли попыток атаковать Авдеевку: смотрите на карте
Российская армия атаковала Марьинку: смотрите на карте
Россияне совершили безуспешное наступление вблизи Новомихайловки: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге Украины
Что происходит по другим направлениям
ВСУ продолжают наносить поражение врагу
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 по зенитно-ракетным комплексам и 1 по пункту управления врага.
К тому же наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.