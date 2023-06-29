Так, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу там відбулося 40 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

Росіяни намагалися наступати поблизу Роздолівки: дивіться на карту
На Бахмутському напрямку росіяни атакували кілька населених пунктів: дивіться на карті
Загарбники не полишали спроб атакувати Авдіївку: дивіться на карті
Російська армія атакувала Мар'їнку: дивіться на карті

Росіяни здійснили безуспішний наступ поблизу Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

Що відбувається на інших напрямках

ЗСУ продовжують завдавати ураження ворогу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

До того ж наші захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.