Значних втрат ворог зазнає і в техніці. При цьому у Генштабі зауважують, що інтенсивність боїв висока, а відтак дані щодо втрат постійно уточнюють.

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Від початку повномасштабного вторгнення знищено 227 780 російських вояк.

Втрати ворога станом на сьогодні

танків – 4 038 (+2);

бойових броньованих машин – 7 857 (+10);

артилерійських систем – 4 116 (+27);

РСЗВ – 627;

засобів ППО – 388 (+1);

літаків – 315 (+1);

гелікоптерів – 308;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14);

крилатих ракет – 1 261;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6);

спеціальної техніки – 569 (+6).



Актуальна статистика втрат Росії станом на 29 червня 2023 року / Картинка Генштабу

Що відбувається на полі бою