Крім того, наші Збройні Сили роблять усе можливе, щоб вирівняти фронт на цьому напрямку. Окупанти своєю чергою зазнають шалених втрат серед техніки та особового складу.

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Успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку

Командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що за добу підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1 222 вогневих завдання. Крім цього, росіяни мають багато "двохсотих" і "трьохсотих" серед своїх військових.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 3 роти,

– зауважив Тарнавський.

Крім цього загарбники мають і багацько втрат й серед своєї техніки. Так, ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Силам оборони вдалося відправити на брухт таку техніку "другої армії світу":

2 бойові броньовані машини;

2 БпЛА "Орлан-10";

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град";

кілька одиниць автомобільної техніки.

Крім цього, наші захисники знищили 5 складів боєприпасів російської армії. Наостанок Тарнавський зазначив, що підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку продовжують працювати та виконувати бойові завдання з ліквідації ворога.

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